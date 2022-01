Demon Slayer, il cosplay di Daki di yuitew potrebbe ucciderci all'istante

Daki è sicuramente una delle antagoniste più suggestive dell'arco narrativo del Quartiere dei Divertimenti di Demon Slayer, per questo stanno iniziando ad abbonare i cosplay che la rappresentano, come quello di yuitew, che risulta particolarmente riuscito, sia nel costume che nell'ambientazione.

Daki è una delle lune crescenti, ossia il gruppo di demoni più forti tra quelli della serie, e vive nel Quartiere dei Divertimenti travestita da Oiran, l'equivalente di una nostra donna di piacere. Divenne demone dopo essere stata bruciata viva a causa di un atto di estrema brutalità commesso contro un suo cliente. Il suo potere consiste nel poter generare dal corpo delle fasce di stoffa di kimono capaci di tagliare qualsiasi cosa.

yuitew la rappresenta nel suo ambiente naturale, non risparmiandosi in dettagli, sia nel costume, che riprende appieno quello della demonessa, sia nell'ambientazione che per forme e colori richiama quella originale vista nel manga e nell'anime.

In effetti la foto di yuitew è una vera e propria esplosione di colori e forme, che ci avviluppano come fiamme. Bello anche il modo in cui la cosplayer ha interpretato il personaggio, regalandogli da una parte una forte sensualità e dall'altra uno sguardo pronto a uccidere.