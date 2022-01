Cosa giocherete questo weekend? Siamo in pieno inverno e fa decisamente freddo. Fuori c'è il covid e c'è il gelo, quindi è meglio passare questo 22 gennaio 2022 rintanati in casa a giocare a qualcosa, sia esse un nuovo titolo o uno più vecchio, magari tirato fuori dal backlog dopo mesi o anni che stava lì a prendere polvere, triste e solo in attesa dei vostri graziosi input. Comunque sia le novità interessanti non mancano, quindi apriamo le danze.

Che giochiate su PC, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch o Stadia, non dovete perdervi Windjammers 2, il seguito di un classico da sala giochi del 1994, che ha trovato nuova linfa vitale in questa ottima rivivificazione, non solo rispettosa dell'originale, ma anche in grado di migliorarlo senza snaturarlo. Un grandissimo lavoro. Ci potete giocare da soli, ma soprattutto online, per un divertimento enorme e spensierato e per tante imprecazioni contro lo schermo.

I possessori di PC e console Xbox possono anche puntare sull'ottimo Nobody Saves the World di Drinkbox Studios, un gioco di ruolo d'azione folle, ma dalla struttura originale e pieno di idee interessanti. Il gameplay fa suo un sistema basato sulle trasformazioni e su dei meccanismi compulsivi che riescono a intrigare. Insomma, un altro ottimo titolo dagli autori dei Guacamelee.

I giocatori PC in cerca di un gioco di ruolo più profondo, e magari anche di un po' di strategia, possono invece guardare a Expeditions: Rome di Logic Artists, una bella avventura ambientata ai tempi della Repubblica romana in cui si interpreta il ruolo dell'erede di una casata patrizia che, dopo essere sfuggito a un congiura nei confronti della sua famiglia, deve riuscire a vendicarsi, salendo nei ranghi militari di Roma per ottenere le risorse giuste con cui difendersi da chi lo vuole morto. A parte una sezione strategica un po' superficiale, il gioco è davvero ben fatto e non mancherà di appassionarvi.

Infine, chi possiede PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S e Stadia può provare Tom Clancy's Rainbow Six: Extraction, molto valido se giocato in cooperativa, meno se giocato da soli per via dell'altissima difficoltà. Si tratta di uno sparatutto in prima persona nato da una modalità aggiuntiva di Rainbow Six Siege, particolarmente spietato e intransigente. Una vera e propria esperienza hardcore cui dedicarsi con tutti se stessi.

A questo punto non potete più tirarvi indietro: diteci cosa giocherete in questo fine settimana della seconda metà del 2022.