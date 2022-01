Halo Infinite: presto si otterranno crediti per il negozio giocando

Presto in Halo Infinite si potranno ottenere dei crediti spendibili nel negozio semplicemente giocando. La notizia è stata data dal senior community manager di 343 Industries, John Junyszek, sul forum ufficiale della serie Halo e su vari canali social, quindi possiamo considerarla come confermata.

Junyszek: "Grazie ai vostri continui feedback, siamo felici di confermare che nel Battle Pass della Stagione 2 saranno ottenibili dei Crediti. Vi daremo più informazioni sull'argomento con l'approssimarsi della Stagione 2."

Molti giocatori hanno criticato alcuni aspetti free-to-play di Halo Infinite, come ad esempio la progressione, mentre altri si sono scagliati contro i contenuti gratuiti e le ricompense libere del battle pass, definendole insignificanti. Insomma, non hanno gradito il fatto che il meglio vada pagato.

343 Industries ha prima risposto che avrebbe abbassato i prezzi del negozio, per poi svelare questa importante novità sull'ottenimento di Crediti direttamente in gioco. Da notare che la comunità ha dimostrato di gradire questi passi, come del resto era inevitabile.

Attualmente dei Crediti ottenibili giocando non si sa molto in verità, quindi non è chiaro quali saranno le modalità con cui saranno dati, le tempistiche e quant'altro. L'importante è che arrivino, direbbe qualcuno. Ne sapremo di più verso maggio, con l'inizio della Stagione 2.