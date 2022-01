Scarlet Nexus 2 potrebbe affrontare tematiche più mature, secondo gli sviluppatori

Scarlet Nexus 2 si farà? Non c'è ancora nulla di ufficiale al riguardo, ma qualora arrivasse una conferma agli sviluppatori piacerebbe affrontare tematiche più mature rispetto a quanto visto nel primo episodio della serie.

"Se ci sarà un sequel, personalmente mi piacerebbe utilizzare la tematica dei super poteri al di là dei combattimenti", ha spiegato Kenji Anabuki, game director di Scarlet Nexus (qui la recensione).

"Il mondo e l'ambientazione della storia potrebbero potenzialmente essere modificati per attrarre un'utenza più matura, esplorando temi come ad esempio i pericoli legati al possesso o all'uso di super poteri."

Le premesse per un nuovo capitolo in effetti ci sarebbero, considerando i voti positivi ricevuti da Scarlet Nexus. "Questa accoglienza ha senz'altro fornito al gioco un boost in termini di pubblicità e popolarità", ha spiegato il producer Keita Iizuka. "Ha anche contribuito alla visibilità e alle vendite dei contenuti scaricabili."

"Ha abbiamo ricevuto molti feedback positivi circa il sistema di combattimento, la storia e i personaggi. Uno dei motivi potrebbe essere l'esperienza che ho fatto lavorando alla serie Tales Of" ha continuato Iizuka.