Return to Monkey Island: nuove immagini mostrano il gioco per PC e Switch

Quest'oggi, 28 giugno 2022, Return to Monkey Island è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che ha svelato l'uscita su Nintendo Switch in qualità di esclusiva temporale su console. Inoltre, tramite il sito ufficiale, abbiamo modo di vedere nuove immagini di questa avventura punta e clicca. Potete trovare le immagini qui sopra.

Le immagini ci mostrano diverse ambientazioni e personaggi. Lo stile grafico di Return to Monkey Island è cambiato rispetto alle opere originali: si tratta di una scelta che, supponiamo, farà storcere il naso a qualche fan. Al tempo stesso, sarà apprezzata da altri per l'originalità.

La cosa che conta di più, ovviamente, è che il gioco sia piacevole da giocare e che la trama sia interessante. Per scoprirlo dovremo attendere ancora un po': la data di uscita è per ora fissata per un generico 2022; supponiamo che si dovrà aspettare come minimo gli ultimi mesi dell'anno, sperando che non vi sia un rimando dell'ultimo minuto come purtroppo spesso accade.

