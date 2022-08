Nintendo Switch, 10 giochi da non farsi scappare nei saldi estivi su eShop

L'estate è diventata un periodo proficuo per gli sconti, da un po' di tempo a questa parte: intorno a luglio e agosto, i vari produttori, publisher e gestori di store hanno iniziato in questi anni a proporre iniziative di saldi anche particolarmente estesi, che ravvivano un periodo solitamente un po' stantio per il mercato videoludico. È questo il momento giusti per riscoprire titoli che magari non abbiamo voluto acquistare a prezzo pieno, ma non è facile districarsi nella marea di offerte presenti. In questo caso andiamo ad analizzare i saldi in corso su Nintendo eShop per questa parte dell'estate, con i nuovi sconti che andranno avanti fino al 14 agosto e propongono centinaia di titoli in offerta. L'organizzazione dello shop di Nintendo Switch, com'è noto, non rende proprio comoda la navigazione tra le offerte, anche perché queste comprendono una quantità abnorme di piccoli titoli più o meno sconosciuti che vivono praticamente da sempre nella sezione dei saldi dell'eShop, cosa che porta questa a contenere una quantità spropositata di giochi tra i quali navigare. Proviamo dunque a fare una selezione di 10 giochi per Nintendo Switch da non farsi scappare nei saldi estivi su eShop, che spaziano su generi decisamente diversi nonostante i saldi sembrino incentrati sui titoli multiplayer.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury Super Mario 3D World + Bowser's Fury Cominciamo da una scelta piuttosto ovvia: Super Mario 3D World + Bowser's Fury è ora disponibile a prezzo ridotto, in una delle prime e rare occasioni in cui questo avviene. Nell'opera di recupero dei grandi giochi del bistrattato Wii U non poteva mancare il suo Mario 3D principale, che è infatti arrivato in questa forma arricchita ed espansa. La riproposizione di Super Mario 3D World non ha richiesto un lavoro di adattamento enorme, viste l'ottimo aspetto che mantiene l'originale, ma la rielaborazione tecnica è stata accompagnata anche da aggiunte contenutistiche di rilievo. L'espansione Bowser's Fury poteva bastare da sola a rappresentare un nuovo gioco di dimensioni più piccole, o quasi, ma in questa forma rappresenta un elemento che può bastare da solo a spingere all'acquisto del pacchetto, nel caso si sia già giocato e concluso l'originale su Wii U. In ogni caso, il consiglio è di fiondarsi subito su Super Mario 3D World + Bowser's Fury, perché come ogni esperienza platform mariesca rappresenta semplicemente il meglio del genere in questione, senza alcun dubbio. Link: Super Mario 3D World + Bowser's Fury su Nintendo eShop

Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise, immagine di un combattimento È vero che è appena uscita la nuova versione espansa, ma con il 50% di sconto è difficile non prendere in considerazione anche l'edizione originale di Monster Hunter Rise, peraltro uscita non troppo tempo fa anche questa, se non altro proprio per avere un accesso facilitato al gioco principale e poter poi acquistare l'espansione Sunbreak per l'esperienza completa. Si tratta del nuovo capitolo nella celebre serie di action RPG Capcom, che sta peraltro dimostrando di essere uno dei più apprezzati in assoluto, visto l'impressionante successo registrato sul mercato. D'altra parte, l'accoppiata Monster Hunter e Nintendo Switch non poteva che essere esplosiva, e così è stato: è l'evoluzione naturale di World, che migliora sia il gameplay sotto diversi aspetti che la costruzione del mondo in cui si svolgono le cacce, peraltro sostenuto da una realizzazione tecnica notevole, che spinge le possibilità della console Nintendo come quantità di elementi ed estensione del mondo di gioco. Link: Monster Hunter Rise su Nintendo eShop

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker Una scenetta d'intermezzo in LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Lo sconto non è proprio enorme, ma considerando che il gioco è uscito da quattro mesi non ci potevamo aspettare moltissimo, dunque può essere comunque un'ottima occasione per lanciarsi in LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker in questo periodo. Si tratta un po' dell'apoteosi dei videogiochi di Star Wars a tema LEGO, come riferito anche nella nostra recensione, con una vera e propria cornucopia di contenuti che consentono, in questo caso, di lanciarsi nella storia in maniera non lineare, scegliendo una qualsiasi delle tre trilogie della saga di riferimento e attraversare i 45 livelli complessivi in ordine sparso, o quasi. Per il resto, il gameplay resta il rodato mix di azione e avventura che abbiamo visto in tutti i numerosi titoli di TT Games della serie, con un'attenzione particolare al puzzle design che sfrutta varie abilità specifiche dei personaggi (tra cui l'immancabile Forza) e qualche passo avanti fatto anche sul fronte dei combattimenti. A condire il tutto, c'è il solito umorismo che cita i film di Star Wars mettendo in scena delle parodie delle scene tipiche di questi. Link: LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker su Nintendo eShop

Diablo III: Eternal Collection Diablo III: Eternal Collection, uno screenshot È ormai un gioco un po' vecchio ma non ci stanchiamo di consigliare Diablo III: Eternal Collection in queste occasioni, anche perché Nintendo Switch sembra essere veramente la piattaforma ideale per giocarlo, nonostante sia un titolo chiaramente derivato dalla matrice PC. Con lo studio effettuato sul sistema di controllo su console, ulteriormente raffinato con il passare degli anni, la dinamica di gioco progressiva, che stimola una sorta di dipendenza, si associa perfettamente all'essenza portatile di Switch. La controindicazione, a questo punto, è di non esagerare con le sessioni, ma questo dice già qualcosa di piuttosto chiaro sulla qualità del gioco Blizzard, a cui molti utenti stanno giocando più o meno ininterrottamente da anni, grazie al supporto a lungo termine assicurato dagli sviluppatori. Diablo III: Eternal Collection propone il gioco originale e tutte le espansioni maggiori uscite successivamente, assicurando così una quantità di ore di gameplay davvero notevole, che vale sicuramente il prezzo di acquisto. Link: Diablo III Eternal Collection su Nintendo eShop

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition Divinity: Original Sin II - Definitive Edition, stile classico in vista in questa immagine Proseguiamo con i titoli nati su PC e sorprendentemente godibili su Nintendo Switch con Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition, acquistabile ora con il 50% di sconto. Si tratta di uno dei migliori RPG usciti in questi anni, e non è certo una cosa da poco considerando la concorrenza. Larian Studios ha evoluto gli ottimi sistemi elaborati con il capitolo precedente, raggiungendo un livello qualitativo assoluto, in termini di gameplay e narrazione. Gli elementi di maggiore interesse sono la grande libertà offerta al giocatore, che riprende pienamente la tradizione più classica del gioco di ruolo, oltre alla qualità della scrittura, la cura nella costruzione del mondo di gioco e anche il sistema di combattimento. In sostanza, è un gioco che non ha praticamente punti deboli e rappresenta attualmente uno dei migliori esempi di RPG per PC e console, oltretutto proposto in questo caso nell'edizione più estesa e completa. Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition presenta inoltre diverse variazioni al gameplay e contenuti aggiuntivi, mettendo insieme l'esperienza completa e migliore del gioco. Link: Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition su Nintendo eShop

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, un'immagine del gioco Una bella dose di gameplay classico primi anni 2000 è contenuta in Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, che raduna in un pacchetto unico i due iconici capitoli della serie Activision, rielaborati alla perfezione da Vicarious Visions con i due remake della raccolta. Come abbiamo visto anche nella nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2, il bello di questo titolo non è solo l'ottima ricostruzione tecnica effettuata dagli sviluppatori, ma anche la fedeltà al gameplay originale, che di fatto viene riproposto in forma aggiornata ma mantenendo la freschezza dei capolavori classici. Una sorta di mezzo miracolo da parte del team, che è riuscito a trovare il giusto equilibrio fra le tendenze innovative, la rielaborazione tecnica e la semplicità e immediatezza dei classici, di fatto rilanciando un genere che ultimamente ha trovato altre derive e non si presenta più, solitamente, nello stile arcade delle origini. Non era una missione semplice e infatti il lavoro è stato ampiamente apprezzato dalla critica: sebbene la versione Nintendo Switch non sia tecnicamente allo stesso livello delle altre, la portabilità dà sicuramente una marcia in più all'esperienza di gioco. Link: Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 su Nintendo eShop

Dragon Ball FighterZ Dragon Ball FighterZ, immagine di un combattimento Non si tratta proprio di una primizia, ma a meno di 10 euro è difficile non prendere in considerazione Dragon Ball FighterZ, per tutti coloro che ancora non hanno effettuato l'acquisto. Si potrebbe dire che il gioco di Arc System Works sia una sorta di realizzazione di un sogno: gli adattamenti di Dragon Ball in videogioco hanno preso diverse strade nel corso degli anni, ma un picchiaduro uno contro uno con un roster enorme e una grafica praticamente indistinguibile dall'anime è qualcosa che è stato desiderato molto a lungo dai fan. Grazie alle magie tecniche del team, che è riuscito a manipolare l'Unreal Engine per raggiungere risultati pseudo-2D davvero impressionanti, Dragon Ball FighterZ mette in scena proprio questo: in pratica l'anime in versione interattiva e giocabile, oltretutto dotato anche di un notevole tasso tecnico anche se volto forse più alla spettacolarità che al tatticismo. In ogni caso, il titolo si rivolge sia agli appassionati di Dragon Ball in generale (e sono veramente tanti) che al pubblico di picchiaduristi, dunque rappresenta una soluzione ideale per molti, oltretutto proposta in questo caso a un prezzo veramente irrisorio. Link: Dragon Ball FighterZ su Nintendo eShop

XCOM 2 Collection XCOM 2, lotta senza quartiere contro gli alieni Altro titolo non recentissimo ma che si presenta in questi giorni con un'occasione veramente imperdibile: XCOM 2 Collection può essere acquistato per una manciata di euro su Nintendo Switch ed è un'operazione assolutamente consigliata a tutti. Si tratta dell'edizione completa e migliorata dell'ottimo strategico a turni ad ambientazione fantascientifica creata da Firaxis, che include anche l'espansione War of the Chosen e tutti i miglioramenti che questa ha portato con sé. Per chi non lo conoscesse, si tratta dell'erede diretto di uno dei più grandi classici della strategia videoludica, ottimamente attualizzato da Firaxis con i nuovi capitoli usciti di recente sul mercato e in particolare con questo XCOM 2: con la Terra interamente controllata dagli alieni, che sembrano promettere un futuro migliore all'umanità, un gruppo di guerriglieri avvia la resistenza contro l'oppressione, svelandone i piani malvagi. Il gameplay si divide tra il combattimento sul campo, che avviene attraverso un profondo sistema strategico a turni, con necessità di utilizzare abilità speciali e coperture, e gestione della base, che richiede il controllo delle risorse e della progressione tecnologica su armi e unità. Per chi è minimamente interessato al genere, questo è un acquisto praticamente obbligatorio, oltretutto in questa edizione completa, estesa e migliorata. Link: XCOM 2 Collection su Nintendo eShop

AI: The Somnium Files AI: The Somnium Files, un'immagine tratta da un dialogo Non è probabilmente tra i giochi più in vista in questa sessione di sconti, ma AI: The Somnium Files può essere acquistato per 7,99 euro e merita sicuramente di essere preso in considerazione. Si tratta di un'avventura investigativo di stampo fortemente narrativo, scritta da Kotaro Uchikoshi, autore della nota serie Zero Escape, che in questo caso si è cimentato in qualcosa di un po' diverso. La storia racconta di un detective sulle tracce di un inquietante serial killer che "firma" i propri omicidi asportando un occhio alle vittime, cosa che crea un bizzarro collegamento con l'investigatore protagonista, essendo quest'ultimo dotato di un occhio sostitutivo nel quale è stata installata un'intelligenza artificiale chiamata Aiba, che funge da vera e propria partner per le indagini. Già questo dovrebbe bastare a far capire che razza di strana storia abbia messo in piedi Uchikoshi in AI: The Somnium Files, ma bisogna poi considerare un variopinto cast di comprimari e tecnologie fantascientifiche che consentono di indagare dentro i sogni delle persone. Le fasi di indagine si fondano su dialoghi interessanti e puzzle piuttosto stimolanti anche se indubbiamente strani, ma tutto concorre comunque a un'esperienza di gioco davvero particolare e memorabile, molto consigliata. Link: AI: The Somnium Files su Nintendo eShop