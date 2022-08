Timothy and the Tower of Mu: trailer annuncia il lancio del gioco

L'editore PLAYISM e lo sviluppatore Kibou Entertainment hanno pubblicato il trailer di lancio di Timothy and the Tower of Mu, per annunciare la disponibilità del gioco al prezzo di soli 9,99€.

Per chi non lo sapesse, Kibou è un team completamente italiano, cui dobbiamo anche Timothy and the Mysterious Forest e il futuro Blood Opera Crescendo.

Nel video possiamo vedere un montaggio con diverse sequenze di gameplay, che mostrano i diversi livelli da cui è composto il gioco, che vi ricordiamo essere un platform game dalla difficoltà molto alta, ispirato ai classici del passato, sia dal punto di vista delle meccaniche di gioco, sia da quello visivo. Se vi intriga, dategli una possibilità.

Attualmente è disponibile solo la versione PC del gioco, ma ci sembra uno dei quei titoli perfetti anche su console. La storia di Timothy and the Tower of Mu racconta degli sforzi di Timothy per salvare il nonno. Per farlo, dovrà riuscire a scalare la torre di Mu, dove lo attendono innumerevoli pericoli.

Timothy and the Tower of Mu su Steam