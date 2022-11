Evil West, la video analisi di Digital Foundry fa chiarezza sulla grafica del gioco

Evil West è stato protagonista della classica video analisi realizzata da Digital Foundry, che ha cercato di fare chiarezza in merito alla qualità grafica dell'action game western sviluppato da Flying Wild Hog e disponibile da alcuni giorni su PC, PlayStation e Xbox.

Nella nostra recensione di Evil West abbiamo parlato, inizialmente in maniera forse troppo critica, di un comparto tecnico datato: la cosa viene confermata da Oliver Mackenzie, che sottolinea come la natura cross-gen del titolo lo abbia molto limitato da questo punto di vista.

Nell'analisi si parla in maniera molto positiva degli aspetti artistici dell'esperienza, dell'ampio bestiario e della varietà degli scenari disponibili, ma le due modalità grafiche e la loro resa su PS5 e Xbox Series X (nonché S) hanno deluso anche la testata inglese.

Come sappiamo, la risoluzione e il frame rate di Evil West non si spingono oltre i 4K a 30 fps e i 1080p a 60 fps sulle piattaforme di attuale generazione, il che rappresenta fondamentalmente un'anomalia rispetto alla media delle produzioni cross-gen, a maggior ragione considerando il frequente uso di asset di qualità altalenante.

La nitidezza delle immagini diventa dunque un problema e anche i 2160p non sono in effetti reali, visto che nella modalità qualità il gioco non supera i 1728p su PlayStation 5 e ciò si traduce in una generale morbidezza dei dettagli, specie da una certa distanza.