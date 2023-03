Crime Boss: Rockay City, voti negativi dalla stampa internazionale

Crime Boss: Rockay City esce piuttosto malconcio dal responso della stampa internazionale, che ha assegnato al titolo d'esordio di Ingame Studios voti generalmente negativi, con un Metascore che al momento è pari a 55.

Multiplayer.it - 7

Inverse - 6

Attack of the Fanboy - 6

Screen Rant - 5

Shacknews - 5

TheGamer - 4

GGRecon - 4

Uno dei pezzi più critici, quello di The Gamer, spiega che le somiglianze con Payday sono eccessive e che l'intelligenza artificiale rappresenta un grosso problema, pur nell'ambito di un gunplay che viene definito solido e soddisfacente.

L'altro articolo piuttosto spietato, quello di GGRecon, sostiene che la combinazione di meccaniche alla Payday e struttura roguelike rappresentino una buona idea, ma che il gameplay di per sé risulti scialbo e l'affollato cast di attori ingaggiato per l'occasione non contribuisca in alcun modo ad arricchire l'esperienza.

Nella nostra recensione di Crime Boss: Rockay City abbiamo sottolineato le mancanze di questo heist game dotato di elementi strategici e gestionali, che tuttavia verrà rimpolpato con una serie di aggiornamenti gratuiti e può essere acquistato su Epic Games Store in promozione per appena 33,99€.

Il concetto è che se avete un debole per i vari Michael Madsen e Chuck Norris, vi è piaciuta molto la serie Payday e disponete di tre amici con cui condividere questa esperienza, può venirne fuori senz'altro qualche serata all'insegna del divertimento.