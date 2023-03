D&D Direct 2023, ricapitoliamo tutti gli annunci

Abbiamo avuto modo di assistere in anteprima ai contenuti svelati durante il D&D Direct 2023 appena concluso. Wizards of the Coast ha presentato molti dei prodotti legati al marchio D&D che usciranno durante l'anno mostrando come l'intenzione dell'azienda americana sia quella di invadere sempre più rami dell'industria dell'intrattenimento, sia attraverso interventi dirette sia con brillanti collaborazioni.

Rimanendo in tema di videogiochi, Wizards of the Coast ha annunciato anche che l'MMO Neverwinter si arricchisce di nuovi contenuti già a partire da oggi su PC, PlayStation e Xbox. Mezzoberrazan è la 25esima espansione ad arrivare nell'MMO pubblicato da Gearbox. I giocatori potranno esplorare la tetra e criptica città per la prima volta nella storia. Drizzt insomma è pronto a tornare e rubare la scena ancora una volta. Così come è pronto a farlo per l'epica conclusione della sua saga in autunno con il libro " Il Guerriero di Lolth ".

A rubare i riflettori è sicuramente stato il DLC narrativo di Minecraft dedicato a Dungeons & Dragons . All'interno di questa espansione i giocatori potranno vivere nuove avventure scegliendo tra le iconiche classi di D&D, com'è giusto che sia quando si parla di questa licenza. I giocatori saranno portati ad esplorare cinque ambientazioni davvero iconiche, tra cui annoveriamo la celeberrima Icewind Dale. Non si tratterà solo di esplorare la vasta mappa, però, perché i giocatori dovranno effettuare scelte, fare tiri di dadi e anche affrontare alcuni tra i nemici noti ai più accaniti fan di Dungeons & Dragons, quali il beholder, il mindflayer ma anche gli immancabili draghi! L'espansione che sarà disponibile in questa primavera sul Minecraft Marketplace , avrà dialoghi interamente doppiati e permetterà ai giocatori di vivere sia una esperienza single player che in co-op con amici.

Dal virtuale al fisico

D&D Direct 2023: una delle carte del Secret Lair x D&D

Spostandoci dal virtuale al fisico, durante il D&D Direct 2023, sono state annunciate una serie di novità per gli amanti del collezionismo. In primis le D&D Replicas of the Realms di WizKids, ma anche le figures Hasbro dedicate al film Dungeons & Dragons: L'Onore dei Ladri, che abbiamo recensito nei giorni scorsi. Se alcune erano già state svelate, durante il Direct abbiamo potuto osservare da vicino quella dedicata a Xanathar.

Per gli appassionati di Magic e di collezionismo invece, Wizards ha anche annunciato uno speciale Dungeons & Dragons: L'onore dei Ladri Drop di Secret Lair. Questo pacchetto contiene sei carte basate sui personaggi del film tra cui Edgin, Larcenous Lutenist; Forge, Neverwinter Charlatan; e Holga, IRelentless Rager tutti con le sembianze dell'attore/attrice che interpreta tale ruolo. Inoltre, i preordini per il Secret Lair X Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves sono stati resi disponibili da oggi.

In conclusione del Direct poi sono stati mostrati alcuni accenni al documentario che nel 2024 celebrerà il 50esimo anniversario del gioco, ai prossimi libri in arrivo ma soprattutto è stata mostra una pre-alpha del D&D Virtual tabletop annunciato nello scorso Direct Wizards. Questo elemento è sicuramente il più interessante per il futuro di D&D dato che il mix proposto tra videogioco e aiuto visivo per le campagne cartacee non è di poco conto. A conti fatti però, abbiamo potuto vedere solo alcuni screenshot e frammenti di momenti estratti dalla versione pre-alpha in cui si trova il progetto. Quello che però ci ha suscitato il vedere questi momenti è una chiara direzione verso la virtualizzazione dell'esperienza globale di D&D che potrebbe in alcuni casi far storcere il naso ad alcuni giocatori. Purtroppo però per testare questa esperienza bisognerà attendere il tardo 2023.

Quella del D&D Direct 2023 è stata una diretta interessante che ha posto l'accento su tutta una serie di piacevoli novità in arrivo per gli appassionati di Dungeons & Dragons. Il DLC di Minecraft e il Secret Lair di Magic hanno sicuramente rubato la scena, in attesa però che si concretizzi l'arrivo del Virtual Tabletop che è sicuramente il piatto più interessante tra le portate offerte da Wizards of the Coast.