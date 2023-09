Baldur's Gate 3 valeva pochissimo per Microsoft, ma Larian non si è offesa

Secondo i documenti, Microsoft prevedeva che Larian - il team di sviluppo - non avrebbe richiesto più di 5 milioni per mettere il gioco su Xbox Game Pass. Per fare un confronto, LEGO Star Wars era stato valutato 35 milioni, Dying Light 2 50 milioni, Gotham Knights - confermato da poco per Game Pass tra l'altro - 30 milioni e Star Wars Jedi Survivor 300 milioni.

Nel recente e norme leak dei documenti di Microsoft Xbox sono presenti tante informazioni. Uno dei dettagli più curiosi è il fatto che Microsoft non sembrava particolarmente colpita da Baldur's Gate 3 , definendolo in pratica una sorta di scarto di Stadia .

La reazione di Larian alla stima di Xbox

Michael Douse, Publishing Director presso Larian, è intervenuto su X per affermare che Microsoft non è stata l'unica a sottovalutare Baldur's Gate 3. Ha scritto, in traduzione: "A loro discolpa, anche tutti gli altri [hanno sottovalutato BG3]. Lo stesso vale per Divinity: Original Sin 2. È il genere, il modo in cui ci approcciamo alle cose e il modo in cui le eseguiamo. Non c'è nessun dato esistente che avrebbe potuto dire a qualcuno come si sarebbe comportato BG3. Abbiamo dovuto correre un sacco di rischi."

In un secondo post, Douse aggiunge che non parla dei fan, i quali chiaramente non hanno sottovalutato il gioco e lo hanno comprato rendendolo un successo.