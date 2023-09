Alan Wake 2: un video gameplay in 4K con ray tracing mostra l'incontro con Alex Casey

Tramite il canale YouTube di IGN arriva un nuovo video gameplay di Alan Wake 2 che mostra l'incontro tra il protagonista Alan e il personaggio di sua invenzione Alex Casey.

Per chi non lo sapesse, il Luogo Buio è un "echo" della New York immaginata dal protagonista per la serie di romanzi thriller "Alex Casey" da lui scritti e in cui è rimasto intrappolato al suo interno per anni. Qui ci saranno molti elementi narrativi e appariranno anche dei personaggi in qualche modo collegati ai suoi libri, come per l'appunto lo stesso detective Casey protagonista del filmato di oggi.