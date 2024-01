The Last of Us, la serie TV potrebbe avere spin-off o prequel per Bill e Frank

Come vi abbiamo segnalato, la serie TV di The Last of Us ha vinto ben otto Emmy, compreso uno per Nick Offerman nei panni di Bill. In tale occasione, l'attore ha parlato con Deadline e ha svelato che esiste la possibilità che venga realizzata una serie spin-off o prequel per il suo personaggio e il suo compagno, Frank.

Ricordiamo che nella prima stagione di The Last of Us, gli spettatori sono stati introdotti a Bill e Frank nel terzo episodio, "A Long, Long Time", nel quale si esplora la lunga storia tra i due uomini, che da sconosciuti diventano amanti.

I due personaggi sono estremamente interessanti e hanno forse meno spazio di quello che meritano. Secondo Offerman, però, ci sono state proposte per delle serie spin-off o prequel a loro dedicate.