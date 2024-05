La classifica dei trailer più visti dello State of Play per PS5 e PC può sorprendere: vediamo chi è primo

Qual è stato il trailer più apprezzato dallo State of Play di maggio? Difficile fare una classifica precisa perché vi sono molti fattori da tenere in considerazione, ma possiamo certamente vedere quali sono i videogiochi che hanno attirato più attenzione.

I trailer più visti dallo State of Play

La classifica dei trailer più visti, al momento della scrittura, si compone come segue:

Monster Hunter Wilds - 566.000 visualizzazioni Astro Bot - 299.300 visualizzazioni Dinasty Warriors Origins - 148.700 visualizzazioni Concord (Gameplay) - 142.200 visualizzazioni Where Winds Meet - 137.400 visualizzazioni Silent Hill 2 (Data di uscita) - 136.700 visualizzazioni Infinity Nikki - 113.300 visualizzazioni Ballad of Antara - 98.400 visualizzazioni Until Dawn - 96.400 visualizzazioni Silent Hill 2 (Gameplay) - 92.300 visualizzazioni [tecnicamente presentato fuori dallo State of Play] Marvel's Rivals - 81.900 visualizzazioni Concord (Cinematografico) - 76.600 visualizzazioni God of War Ragnarok PC - 74.9000 visualizzazioni Alien Rogue Incurion - 71.400 visualizzazioni Path of Exile 2 - 54.200 visualizzazioni Skydance's Behemoth - 49.000 visualizzazioni

I mostri di Monster Hunter Wilds e un personaggio che spara con un'arma da fuoco, come visto nel trailer dello State of Play

Come possiamo vedere, il più grande successo del momento è Monster Hunter Wild: forse è scontato, considerando la quantità di copie vendute da World e Rise. Forse invece sorprenderà il risultato di Astro Bot: per quanto tutti i giocatori di PS5 abbiano avuto accesso ad Astro's Playroom, non era ovvio che ci fosse tutto questo interesse per un prodotto adatto a tutte le età.