SCUF si da al gaming mobile con Nomad, un controller Bluetooth per iPhone

SCUF, divisione di Corsair nota per i suoi controller da gaming altamente performanti e personalizzabili, ha recentemente lanciato il Nomad, un controller per iPhone che mira a rendere il gaming mobile più accessibile senza sacrificare le prestazioni professionali. Venduto al prezzo allettante di circa $99.99, il Nomad porta le caratteristiche dei controller da esports in una forma più conveniente e adatta all'uso quotidiano.

Design Innovativo e Prestazioni Elevate Il design del Nomad si ispira a popolari controller mobile come il Backbone e il Razer Kishi, ma si distingue per l'introduzione di joystick full-size anti-drift Hall effect, un tratto distintivo dei controller Scuf di fascia alta. Questi joystick sono simmetrici e posizionati sulla parte superiore del pad, promettendo un controllo preciso e reattivo che si adatta sia a sessioni di gioco veloci che a maratone di gaming più lunghe. Lo SCUF Nomad A differenza di altri dispositivi che richiedono connessioni fisiche tramite USB-C o Lightning, il Nomad utilizza il Bluetooth per connettersi allo smartphone. Questo non solo lo rende compatibile con una vasta gamma di custodie per iPhone, ma facilita anche l'uso in diverse situazioni, mantenendo il dispositivo mobile al centro dell'azione senza ingombri di cavi.

Caratteristiche e Personalizzazione Uno dei punti di forza del Nomad è la presenza di paddle personalizzabili situati sul retro del controller, integrati in impugnature ergonomiche rivestite in gomma. Questo dettaglio non solo migliora il comfort durante il gioco, ma permette anche una personalizzazione profonda delle funzionalità di controllo, adattandosi perfettamente alle preferenze di ogni giocatore. Il controller è supportato da un'app dedicata, SCUF, che permette agli utenti di lanciare giochi, gestire registrazioni di gameplay e modificare i controlli, il tutto senza costi aggiuntivi di abbonamento. Questo è particolarmente utile per i giocatori che vogliono massimizzare le prestazioni e personalizzare l'esperienza di gioco. Il dorso del dispositivo