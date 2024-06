Il nuovo trailer di Luigi's Mansion 2 HD è dedicato al Poltergust 5000

Disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, la remaster di Luigi's Mansion 2 può contare su di una serie di sostanziali miglioramenti tecnici rispetto all'originale per Nintendo 3DS, com'era lecito attendersi viste le differenze fra le due console.

Si tratta insomma di uno strumento eccezionale, che ha dato modo agli sviluppatori di sbizzarrirsi davvero sul fronte del game design, mettendo in campo tutta una serie di idee divertenti e di interazioni non scontate nell'ambito della campagna del gioco.

Un trionfo?

Che Nintendo ci sappia fare con remake e remaster è qualcosa che abbiamo ribadito in più di un'occasione, e i voti di Luigi's Mansion 2 HD si pongono da questo punto di vista come l'ennesima conferma di un talento che da qui al prossimo anno tornerà senz'altro utile alla casa giapponese.

Anche la nostra recensione di Luigi's Mansion 2 è dello stesso avviso, sebbene nell'articolo vengano sottolineati anche alcuni degli aspetti meno riusciti dell'operazione, specie sul fronte strutturale.

Si tratta tuttavia di un inevitabile dazio da pagare per via dell'origine portatile dell'esperienza, che come detto è stata disegnata inizialmente per il Nintendo 3DS ma si conferma senza dubbio piacevolissima anche su Nintendo Switch.