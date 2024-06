Il boss finale di Elden Ring: Shadow of the Erdtree sta mettendo in difficoltà anche Let Me Solo Her

Anche Let Me Solo Her sta avendo difficoltà con il boss finale di Shadow of the Erdtree: il leggendario giocatore di Elden Ring, che si è costruito una solidissima reputazione aiutando gli utenti a sconfiggere Malenia, potrebbe essersi imbattuto in una sfida troppo grande persino per lui.

Lo testimonia il suo toccante messaggio su Twitter: "Il boss finale di Shadow of the Erdtree mi sta prendendo a calci in c*lo in questo momento", accompagnato dall'immagine del suo avatar sotto la pioggia per esprimere tuttta la disperazione di queste ore.

Inutile dire che la community si è immediatamente mossa per supportare il prode guerriero, incoraggiandolo attraverso numerose testimonianze ("quel boss mi ha sconfitto settanta volte prima che riuscissi a batterlo!"), spronandolo a ritentare ancora ma anche, eventualmente, a lasciare che ora siano gli altri giocatori ad aiutarlo.