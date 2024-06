Avowed includerà scenari oscuri e inquietanti che non sono ancora stati mostrati, ma non solo

I director Carrie Patel e Gabriel Paramo hanno rivelato durante il podcast di Kinda Funny che Avowed includerà scenari oscuri e inquietanti, che non sono ancora stati mostrati nei trailer e che immergeranno i giocatori in un'atmosfera diversa.

Da questo punto di vista, gli autori hanno dichiarato di aver preso come punto di riferimento il tono di Pillars of Eternity 2: Deadfire, puntando anche a offrire un'ampia varietà cromatica per caratterizzare in maniera specifica le varie location e conferire loro un aspetto peculiare.

"Se si va effettivamente a esplorare il mondo di Avowed, si troveranno momenti più cupi", ha detto Paramo ai microfoni di Kinda Funny. "Finora abbiamo mostrato le cose più vivaci e colorate, ma nel gioco sono presenti anche alcune aree oscure e spaventose."

Insomma, non è il caso di lasciarsi ingannare dai colori e dall'approccio "allegro" utilizzato finora dal team di sviluppo per presentare l'RPG al pubblico, perché sotto quella patina troveremo molto altro.