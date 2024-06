The Alters protagonista di un lungo video di gameplay commentato dagli sviluppatori

Nella prima parte del filmato vediamo il protagonista dell'avventura impegnato in una fase esplorativa che poi lo riporta alla base, dove è possibile cimentarsi con alcune meccaniche gestionali e sbloccare eventualmente nuovi incarichi per le successive spedizioni in superficie.

L'unione fa la forza?

Annunciato nel 2022, The Alters è il nuovo titolo dagli autori di This War of Mine e ci conduce in uno scenario decisamente inedito per il team di sviluppo polacco, che tuttavia con il post-apocalittico Frostpunk 2 ha in qualche modo esplorato il futuro.

In maniera simile alla storia raccontata nel film "Moon" di Duncan Jones, il protagonista di The Alters capisce che l'unico modo che ha per sopravvivere sul mondo alieno in cui è rimasto confinato è quella di sfruttare una speciale risorsa al fine di creare versioni alternative di se stesso.

Durante la campagna del gioco avremo dunque il non facile compito di coordinare le azioni di tutti i nostri "doppioni", evitando screzi e incomprensioni al fine di raggiungere un grado di sinergia sufficiente a darci qualche concreta opportunità di trovare un modo per tornare a casa.

Abbiamo provato The Alters alcune settimane fa.