In Avowed, i compagni avranno grande importanza per storia, combattimenti e decisioni morali

In una recente intervista pubblicata da GamesRadar+, la game director di Avowed, Carrie Patel, e l'art director Matt Hansen hanno spiegato alcune caratteristiche del nuovo RPG di Obsidian, spiegando anche il ruolo che avranno i compagni, a quanto pare molto importanti per diversi aspetti del gioco come storia, combattimenti e decisioni con elementi morali.

Come è stato riferito in precedenza, il protagonista sarà un Deiforme, ovvero una particolare razza presente a Eora, il mondo di gioco che Avowed condivide con la serie Pillars of Eternity, costituita da esseri ibridi tra umani e Dei, cosa che non è necessariamente vista in maniera positiva.

In ogni caso, questa particolare costituzione consente al protagonista di avere aspetti differenti, che possono essere modificati a causa dell'ambiguità fondamentale delle divinità di Eora.