Avowed è interamente single player anche grazie all'acquisizione di Obsidian da Microsoft

La questione conferma anche il fatto che Avowed, almeno in termini di progettazione, era evidentemente già nei pensieri degli sviluppatori prima dell'acquisizione di Obsidian, avvenuta nel 2018, nonostante il gioco sia stato presentato ufficialmente solo alcuni anni dopo.

Nell'ultimo episodio del documentario pubblicato per celebrare il 20° anniversario del team, gli sviluppatori di Obsidian parlano di Avowed e delle origini del nuovo RPG in arrivo quest'anno su PC e Xbox, parlando anche di come il progetto sia stato rivisto una volta che lo studio è stato acquisito da Microsoft.

Sembra che l' acquisizione di Obsidian da parte di Microsoft e la conseguente "tranquillità economica" derivante da questa (se di tranquillità si può parlare, considerando i migliaia di licenziamenti registrati negli ultimi due anni) abbiano portato dei benefici ad Avowed , che in questo modo è potuto rimanere single player senza innesti necessari a spingere maggiormente su un pubblico più ampio.

Il multiplayer lo rendeva più attraente per gli altri publisher

In base a quanto riferito, sembra che il boss di Obsidian, Feargus Urquhart, spingesse inizialmente per rendere il progetto quanto più appetibile possibile ai publisher, cosa che all'epoca (come probabilmente anche oggi) si traduceva nella necessità di inserire degli elementi multiplayer.

Questa era l'idea per rendere il gioco "interessante per i publisher", ma la questione è poi cambiata dopo l'acquisizione di Microsoft.

"Una delle cose su cui ho insistito molto è che Avowed sarebbe stato multigiocatore, e ho continuato a farlo per molto tempo. Alla fine è stata una decisione sbagliata continuare a insistere", ha spiegato Urquhart, "Il motivo per cui l'ho fatto è che quando eravamo ancora indipendenti, e dovevamo vendere il progetto ai publisher, questo sarebbe risultato più interessante per gli editori, secondo gli standard dell'industria. E quando chiedi 60, 70, 80 milioni devi avere qualcosa di interessante di cui parlare. Il multiplayer derivava da questa necessità".

Una volta conclusa l'acquisizione, Obsidian non ha più avuto necessità di trovare l'appoggio di un publisher. Sebbene ovviamente le decisioni sui progetti debbano passare attraverso Microsoft, questa sembra aver concesso una certa libertà creativa a Obsidian, che ha potuto strutturare Avowed come un RPG single player di stampo classico, nello stile del team.

Avowed è tornato a mostrarsi in video durante l'Xbox Games Showcase e anche in un video approfondimento successivo, mentre di recente sono emerse possibili indicazioni su quanto duri il gioco.