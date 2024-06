Amazon Audible è in promozione per gli abbonati ad Amazon Prime: pronti a un'estate all'insegna di audiolibri?

Arriva l'estate e (tempo permettendo) molti amano stare all'aria aperta, soprattutto facendo passeggiate. Se si è in solitaria, questo è un ottimo momento per ascoltare un audiolibro. Quale ascoltare? La scelta è ardua ma potete sfruttare l'ampia libreria di Amazon Audible con la prova gratuita. La parte interessante è che se siete iscritti ad Amazon Prime avete modo di ottenere ben 60 giorni gratuiti invece di trenta. Se siete interessati al servizio, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il prezzo regolare del servizio è 9.99€, quindi con questa fase di prova risparmiate 19.98€. L'abbonamento ha il rinnovo automatico attivo, quindi nel caso vogliate evitare di proseguire ricordate di disattivarlo. In caso contrario, non dovrete fare alcunché e a livello mensile pagherete il servizio.