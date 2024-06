Dragon Ball: Sparking! Zero sarà davvero l'episodio di Budokai Tenkaichi definitivo?

In secondo luogo l'ampissimo roster che gli sviluppatori stanno rivelando poco alla volta, composto dalla bellezza di 164 personaggi e capace di spaziare fra le varie saghe dell'opera creata dal compianto Akira Toriyama: dai primi episodi con Goku bambino (o almeno così pare da alcuni leak) agli archi narrativi di Dragon Ball Z, per arrivare infine a Dragon Ball Super passando (sempre stando ai rumor) per Dragon Ball GT.

Da qualche tempo stiamo assistendo a episodi di grande entusiasmo attorno a qualsiasi cosa riguardi Dragon Ball: Sparking! Zero, che punta a essere l'episodio di Budokai Tenkaichi definitivo : sembra proprio che Bandai Namco abbia per le mani un potenziale blockbuster, e i motivi dietro questa sensazione sono molteplici.

Tante novità

Essendo passati così tanti anni da Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, è chiaro che i ragazzi di Spike Chunsoft abbiano pensato bene di introdurre importanti novità nella formula classica della serie, ed è in quest'ottica che vanno viste le nuove arene dinamiche: scenari che si distruggono sotto i colpi della battaglia e che dunque cambiano aspetto.

Dalle modalità single player al multiplayer sia in locale che online, dagli abiti che finiscono in brandelli al livello di dettaglio raggiunto grazie alla tecnologia delle piattaforme di attuale generazione, dal sistema dei punti assegnabili ai personaggi al ritorno delle Sfere del Drago, pare proprio che nulla sia stato lasciato al caso, come in una sorta di lista dei desideri che gli autori volevano a tutti i costi esaudire.

Alcune settimane fa abbiamo provato Dragon Ball: Sparking! Zero e ci è rimasta addosso l'impressione che tutti questi sforzi stiano procedendo nella direzione giusta: quella di creare una trasposizione frenetica, spettacolare e dotata di uno spessore insospettabile, che possa conquistare i tantissimi fan di Dragon Ball e dare loro ciò che hanno sempre chiesto a un tie-in.

C'è un unico problema, a questo punto: attendere fino all'11 ottobre con una hype over 9000 non sarà affatto semplice. Voi che ne pensate? Cosa vi piacerebbe vedere in Sparking! Zero? Parliamone.