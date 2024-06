Elden Ring: Shadow of the Erdtree non è troppo difficile per Let Me Solo Her, che dà dei consigli ai giocatori

Sia chiaro, non afferma neppure che si tratta di una passegiata di salute, anzi a suo dire si tratta di uno dei DLC più difficili tra quelli dei giochi di FromSoftware e i boss sono un "vero test di abilità" che richiedono di "imparare ad essere pazienti e i tempismi per contrattaccare", ma che in generale a suo avviso non sono, in proporzione, difficili quanto Malenia, il temibile boss opzionale del gioco base.

Let Me Solo Her , il leggendario giocatore di Elden Ring che si è reso famoso all'interno della community per aver aiutato centianaia di giocatori sconfiggendo al posto loro Malenia armato con due katane e una giara come copricapo, ha dichiarato in un'intervista che non è d'accordo con le persone che affermano che Elden Ring: Shadow of the Erdtree è troppo difficile , offrendo anche qualche utile consiglio per chi sta riscontrando difficoltà con i boss dell'espansione.

Le parole di Let Me Solo Her

"I boss del DLC finora sono stati una prova di vera abilità secondo me e i giocatori devono imparare ad avere pazienza e i tempismi per i contrattacchi", ha detto Let Me Solo Her in un'intervista con GamesRadar+. "Non l'ho ancora battuto, ma sono all'ultimo boss (il commento è di due giorni fa ndr) e credo che ci vorrà del tempo prima di sconfiggerlo. Mi ci è voluto un po' di tempo per padroneggiare Messmer, ma credo di essere andato abbastanza spedito nel DLC."

Uno dei boss di Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Alla domanda se si tratta dell'espansione più difficile mai realizzata da FromSoftware, ha risposto "credo che siamo a quei livelli, ma credo anche che a una settimana dall'inizio del DLC, molte persone siano troppo dure e stiano sperimentando molte cose nuove per poter giudicare accuratamente la difficoltà. Dopo un paio di mesi penso che potremo valutare in modo corretto in che modo si classifica il DLC in termini di difficoltà."

"Espandendo quanto detto sopra, i giocatori di Souls-like sono sempre divisi tra quelli che si rifiutano di rendere il gioco più facile per loro stessi e quelli che usano tutto e tutti i mezzi a loro disposizione", ha aggiunto Let Me Solo Her. "Ho pensato che il livello di difficoltà fosse giusto, considerando che non ho esplorato a fondo l'area prima di sfidare i boss, cosa che mi ha reso più difficile progredire".

Un Senzaluce affronta un nemico a cavallo in Elden Ring: Shadow of the Erdtree

In tal senso, il consiglio che offre Let Me Solo Her (o Let Me Solo Him, da quando ha deciso di dare la caccia a una nuova preda in Shadow of the Erdtree), è quello di usare tutto quello che il gioco mette a disposizione, come le evocazioni e il nuovo sistema di potenziamenti tramite le benedizioni, come suggerito tra l'altro anche da FromSoftware in una mini-guida ufficiale.

"Utilizzate tutto ciò che avete a disposizione", consiglia ai giocatori in difficoltà. "Questo è il DLC, il che significa che ci si aspetta che il giocatore abbia a disposizione la maggior parte, se non tutto quello che il gioco base ha da offrire. Usate le evocazioni, esplorate per raccogliere altre benedizioni, qualsiasi cosa vi renda più facile il combattimento".