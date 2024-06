L'Albero Ombra di Elden Ring ha un nome più interessante in inglese ma ha creato problemi di pronuncia ai fan

Elden Ring: Shadow of the Erdtree , come è facile intuire dal nome, è legato all' Albero Ombra che fa le veci dell'Albero Madre del gioco base. In italiano però il suo nome è un po' troppo diretto ed esplicito e perde la finezza linguista della versione inglese.

La versione inglese dell'Albero Ombra di Elden Ring

Scadutree è un termine particolare. Lo streamer DrDeComposing - che è noto per aver completato il gioco base usando un sassofono - ha analizzato la parola e ha spiegato che in inglese antico "sc" si pronuncia come il moderno "sh", quindi Scadutree è in realtà pronunciato Shadutree. In altre parole Shadu-tree, ovvero Shadow - Tree (Albero ombra). Molti hanno scoperto solo così qual è la pronuncia corretta del termine inglese.

Ancora più precisamente, sebbene Scadu non sia una parola vera, è credibile che sia derivata da Sceadu in inglese antico, che è poi divenuta Schadowe in inglese medio e infine Shadow in inglese moderno.

Non è inoltre una novità che i termini usati per gli alberi abbiano origine dall'inglese antico. Ad esempio Haligtree si basa sulla parola che è poi divenuta "holy", ovvero sacro. Infatti in italiano si chiama Albero Sacro. Erdtree invece si basa sul termine che è poi divenuto Earth, quindi tecnicamente si chiama Albero della terra (in italiano è Albero Madre, come Madre terra se vogliamo). Questo crea inoltre un trio di significati: i tre alberi rappresentano il sacro (che può essere inteso come paradiso), la terra (ovvero il piano della vita) e l'ombra (inteso come il mondo sotterraneo o dei morti, interpretazione sostenuta dal fatto che di trama le terre dell'Ombra sono finisce tutto ciò che è morto).

In italiano parte dei significati rimangono, ma in inglese il gioco linguistico è molto più elaborato e interessante, per questo motivo abbiamo voluto condividerlo con voi.

Se questi giochi linguistici non vi aiutano però a superare le difficoltà del DLC, sappiate che anche il creatore di Elden Ring dice di "far schifo" coi videogiochi e di aver bisogno di ogni aiuto possibile. Non siate troppo duri con voi stessi, quindi.