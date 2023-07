Elden Ring è stato completato senza subire danni e usando un sassofono elettrico

Lo streamer DrDeComposing ha mostrato di aver impiegato meno di due ore e mezza per battere Elden Ring senza subire alcun danno. DrDeComposing si vanta di essere il primo ad aver completato una run di Elden Ring senza subire danni usando un controller non tradizionale. Il suo precedente record personale usando il sassofono elettrico per giocare a Elden Ring consisteva in un'intera partita senza morire ma subendo comunque un singolo colpo.

Elden Ring senza subire nemmeno un colpo

Vediamo alcuni dettagli sulla sfida. Si tratta di una "any%" ovvero una partita nella quale l'unico obiettivo è arrivare ai titoli di coda senza preoccuparsi di qualsiasi sezione di gioco extra. Infatti, come è possibile vedere dalla lista dei punti di passaggio della sua partita, lo streamer ha sconfitto "solo" Margitt, Godrick, Radahn, Goldfrey, Morgott, Il Gigante di Fuoco, il Duo Sacriderma, Maliketh, Gideon, Horah Loux e la coppia di boss finali.

Il suo personaggio non indossa alcun equipaggiamento difensivo (ovviamente, visto che comunque l'obiettivo è non farsi colpire), mentre come armi utilizza dei guantoni (gli Iron Ball) e si potenzia con classici incantesimi per aumentare il danno.

Sfide di questo tipo sono apprezzate dagli spettatori online e recentemente vi abbiamo segnalato come un paio di streamer abbiano completato un'impresa simile, finendo per la prima volta Elden Ring in coppia senza subire danni.