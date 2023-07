Final Fantasy 14: il director vorrebbe inserire le Pixel Remaster nell'MMO, ma c'è un problema

"Quindi, dato che il gioco gira su un middleware , se si vuole implementarlo nel 14, bisogna costruire un altro sistema in grado di riprodurre il middleware all'interno del gioco. Quindi è come se si costruisse un sistema di un gioco per riprodurre un sistema di un gioco. È una configurazione strana", ha spiegato il director del gioco.

Le Pixel Remaster all'interno di Final Fantasy 14: perché?

Yoshida, nello spiegare che Square Enix è in cerca di un "superprogrammatore", sta chiaramente scherzando, ma comunque è chiaro che l'idea di inserire le Pixel Remaster in Final Fantasy 14 gli interessa. Il motivo è legato al fatto che il director adora l'idea di un Final Fantasy 14 come una sorta di "parco a tema" per la serie, con riferimenti ad altri giochi sparsi in giro che i giocatori possono scoprire.

Inserire i giochi, quindi, è quindi il passo successivo. Inoltre, non è certo una novità trovare vecchi giochi all'interno di opere più moderne. Basta pensare alla serie Yakuza/Like a Dragon di SEGA che include gli arcade per giocare a classici dell'editore.