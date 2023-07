Remnant 2, i giochi sviluppati con l'upscaling in mente e l'ottimizzazione su PC

Remnant 2 si pone come una sorta di spartiacque, quantomeno sul piano delle discussioni relative all'ottimizzazione su PC: un argomento da sempre controverso, discusso, persino doloroso per chi preferisce giocare sulla piattaforma Windows ma si trova spesso di fronte a conversioni a dir poco manchevoli da questo punto di vista.

Ecco, in un frangente così difficile ci mancavano solo i giochi sviluppati con l'upscaling in mente, ma le parole di Gunfire Games sono state piuttosto chiare: l'ammissione del team di Remnant 2 scopre le carte rispetto a un espediente di cui un po' tutti stanno abusando, appunto l'impiego di tecnologie come DLSS e FSR per migliorare le prestazioni in maniera indebita.

Come saprete, le tecniche di upscaling basate sull'intelligenza artificiale hanno preso piede in particolare su PC, con evoluzioni estreme come la Frame Generation del DLSS 3 che finiscono però spesso per falsare quello che è l'effettivo comportamento di un determinato titolo su di una determinata configurazione.

Partendo da una risoluzione effettiva sostanzialmente più bassa rispetto all'output, le tecnologie in questione rielaborano l'immagine effettuando appunto un upscaling ma agendo attivamente su eventuali artefatti, scalettature e imperfezioni al fine di offrire un risultato finale quasi indistinguibile dal target.