EA Sports FC 24: il video gameplay dedicato alla Carriera spiega tutte le novità di quest'anno

In generale, la fase di preparazione è molto importante in EA Sports FC 24. Avremo infatti a disposizione programmi di allenamento, report pre-partita e allenamento pre-partita. I programmi di allenamento servono per mantenere in forma i giocatori e ottimizzare le loro capacità. I report sono perfetti per capire come giocano i nostri avversari e definire di conseguenza le nostre tattiche. Ci sarà inoltre modo di giocare in modalità spettatore o utilizzare un singolo giocatore: anche da bordo campo potremo fare aggiustamenti sulle strategie per condizionare la partita.

Si inizia con la modalità Carriera Allenatore , durante la quale potremo scegliere il nostro Allenatore - compresi volti famosi del calcio mondiale - e definire le strategie di gioco che preferiamo, personalizzandole in base al nostro stile. In EA FC Sports 24 potremo anche scegliere i nostri coach per allenare i giocatori e garantire prestazioni migliori sul campo. Ogni coach migliorerà specifiche capacità dei giocatori, in fase offensiva, difensiva e non solo.

Modalità Carriera Giocatore: i dettagli

Per quanto riguarda la Modalità Carriera Giocatore, Electronic Arts spiega che in EA Sports FC 24 potremo creare il nostro giocatore. Avremo anche a disposizione un Agente che darà una mano per tutta la carriera: gli potremo indicheremo in quale team vorremmo arrivare e ci spiegherà passo passo come farlo. Avremo in altre parole degli obiettivi di gioco da raggiungere, ovvero un attaccante dovrà fare 15 goal in una stagione oppure fare un numero sufficiente di dribbling.

Ci saranno poi vari tipi di personalità per il nostro giocatore che determineranno anche vari tipi di stili di gioco che garantiranno capacità specifiche al nostro giocatore di EA Sports FC 24. Ci sarà anche una nuova telecamera per i momenti chiave della partita. La modalità Carriera Giocatore avrà anche sequenze filmate per mostrare i nostri successi, comprese cerimonie di premiazione come il Pallone d'Oro.

Vi ricordiamo anche il precedente video di gameplay ufficiale che ha presentato le altre novità dell'ex-FIFA.