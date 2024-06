Il creatore di Elden Ring dice di "far schifo" coi videogiochi e di aver bisogno di ogni aiuto possibile

La difficoltà nei videogiochi è un concetto alle volte un po' difficile da definire, visto che è relativa alle abilità della singola persona. Alcuni giochi puntano sulla difficoltà e quindi non sono per tutti, ma questo non significa che si debba essere bravissimi per poter completare una sfida. Ovviamente questo discorso si applica facilmente a un videogioco come Elden Ring e la sua espansione Shadow of the Erdtree.

Per completare un gioco di questo tipo non bisogna obbligatoriamente essere bravissimi, perché ci sono una serie di "aiuti" interni, come vari tipi di potenziamenti ed le evocazioni. Lo stesso Miyazaki spiega di aver assolutamente bisogno di tutto questo, perché lui in realtà non è affatto bravo con i videogiochi.