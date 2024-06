Elden Ring, l'artbook ufficiale in offerta su Amazon Italia

Buone notizie per tutti gli appassionati del genere soulslike: Amazon Italia ha infatti recentemente messo in offerta l'artbook ufficiale di Elden Ring con un buono sconto del 7%, permettendoti così di risparmiare più di 5 euro sul prezzo di listino. Se sei interessato ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un click sul box immediatamente sottostante. L'artbook ufficiale di Elden Ring è disponibile su Amazon al prezzo di soli 61 euro, contro il prezzo consigliato di 66.50 euro. Per chi fosse eventualmente interessato è disponibile anche il secondo volume dell'artbook, in questo caso in offerta a soli 58 euro, con un ottimo sconto del 12% rispetto al prezzo di listino originale. In quest'ultimo caso il prodotto viene venduto e spedito da Amazon, per cui potrai usufruire del servizio Amazon Prime per garantirti la consegna gratuita a casa in appena un giorno.