Come sapete, le missioni dei Bersagli Elusivi hanno dei limiti temporali precisi, ma in questo caso gli utenti di Hitman: World of Assassination potranno provare a cogliere l'opportunità di eliminare The Disruptor per un mese intero, da oggi al 29 luglio .

IO Interactive ha annunciato con un trailer che Conor McGregor è il nuovo Bersaglio Elusivo di Hitman: World of Assassination . Quella fra l'ex campione UFC e la serie Hitman è una collaborazione che arriva a sorpresa, ma che non mancherà di entusiasmare i fan della leggenda delle MMA.

Una collaborazione inedita

"L'era del Disruptor è arrivata! Mi sono divertito molto a creare il personaggio e a dargli vita" per portarlo in Hitman: World of Assassination, ha detto Conor McGregor. "Non vedo l'ora che i giocatori provino a sconfiggerlo: l'Agente 47 si troverà ad affrontare la sua battaglia più difficile!"

"Siamo entusiasti di introdurre Conor in Hitman: World of Assassination. I giocatori apprezzeranno molto questa nuova missione che unisce il meglio del gioco al carisma e l'energia di uno degli atleti di maggior successo al mondo", ha dichiarato Hakan Abrak, CEO di IO Interactive. "Sono entusiasta di poter vedere i nostri utenti immergersi in questa nuova missione e godere di ciò che il team ha creato."

La missione The Disruptor ci porterà a visitare nuovamente l'isola di Sgail nel mezzo di una riunione segreta della Ark Society, in cui si svolgerà anche il match fra il personaggio interpretato da Conor McGregor e Tim Quinn, CEO di Quantum Leap e appassionato di sport da combattimento.

L'Agente 47 è stato assoldato dai soci di Quinn, preoccupati dal fatto che questo incontro possa mettere in imbarazzo l'amministratore della loro società.

Potremo accedere al nuovo Bersaglio Elusivo gratuitamente oppure acquistare il DLC The Disruptor per 4,99€ e ottennere la disponibilità permanente dell'incarico.