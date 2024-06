Dune Parte 3 ha un mese di uscita potenziale scelto dagli editori, per un report

Dune Parte 2 è stato uno dei grandi film dell'anno e gli appassionati di sci-fi non vedono l'ora di scoprire quando potranno tornare su Arrakis per vedere la conclusione della trilogia di Denis Villeneuve.

La potenziale data di Dune Parte 3

Secondo un report di Deadline, Warner Bros. e Legendary Entertainment hanno programmato come periodo di uscita del film il dicembre 2026. Va però precisato però che per il momento non vi è la conferma che la pellicola sia pronta per tale periodo.

I vermi delle sabbie di Dune

Si tratta più che altro di una previsione degli editori e produttori, ma potrebbe non essere rispettata. Considerando l'importante del film, crediamo anche che le due compagnie potrebbero facilmente accettare un ritardo per assicurare la buona riuscita di Dune Parte 3. Ricordiamo anche che Villeneuve sta ancora lavorando sulla sceneggiatura e sta ancora cercando i volti per i personaggi di tale opera.

Dune Parte 3 dovrebbe essere realizzato a partire dagli eventi del secondo romanzo della saga, Messia di Dune, ma ovviamente non sappiamo se la pellicola sarà fedele al romanzo e se (o quanto) divergerà da esso.

Sebbene Dune Parte 2 sia stato un successo, un altro film del 2024 ha battuto il suo record di incassi.