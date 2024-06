Gli showrunner de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere parlano di cosa farà Sauron nella Stagione 2

Le parole degli showrunner de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

"Se dovessi scegliere una ragione per realizzare questo show e ambientarlo in quest'epoca, è proprio questa", ha spiegato McKay. "Fin dal primo minuto abbiamo parlato del Paradiso Perduto di Milton, di Walter White e di Tony Soprano, e di come Sauron abbia il potenziale per essere come questi grandi eroi malvagi, con "eroe" intendo semplicemente come "protagonista"... Questa è la grande storia che ancora non è stata raccontata su uno schermo".

"Si poteva già notare qualcosa in precedenza", ha spiegato McKay a proposito del ruolo di Sauron nella Prima Stagione. "Ora con la Stagione 2 abbiamo l'opportunità di mettere in scena il tutto: il pubblico ora è veramente coinvolto in questa storia. Sappiamo chi è. Abbiamo un'idea abbastanza precisa di ciò che vuole. Il divertimento sta nel vedere altre persone intrappolate nella sua rete".

"Nel corso della stagione, il piano ha inizio. Vediamo accadere tutto passo per passo e nell'ultimo paio di episodi ci si rende conto del livello e della portata della sua malvagità e di quanto profonda fosse tutta la sua strategia".

"Tutte le nostre storie iniziano a fondersi in un'unica storia", ha aggiunto McKay. "E questa unica storia è legata al modo in cui Sauron prende potere e minaccia il mondo intero".

