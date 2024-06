Un giocatore litiga in un MMO e vola dall'altra parte degli USA per prendere a martellate l'avversario

Non è sano arrabbiarsi per colpa di un videogioco. È ancora meno sano trasformare la rabbia in aggressività fisica, ma purtroppo alcuni non lo capiscono e, al contrario, commettono gesti estremi.

Secondo la polizia, un uomo del New Jersey è stato accusato di tentato omicidio di secondo grado dopo essere volato in Florida e aver attaccato un altro giocatore con un martello, presumibilmente per una disputa all'interno di un MMORPG.