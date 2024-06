Il voto su Steam di Elden Ring Shadow of the Erdtree sta risalendo, i fan dicono di non ascoltare le critiche

Se inizialmente solo il 61% dei giocatori si esprimeva in modo positivo del gioco, ora la percentuale è salita al 71% . Non un cambiamento enorme, ma considerando il breve periodo di tempo ha un significato visto anche che servono molte recensioni per cambiare il punteggio.

Come vi avevamo segnalato, Elden Ring Shadow of the Erdtree ha subito un piccolo review bombing su Steam dopo l'uscita, con tanti utenti che criticavano la difficoltà , affermando che era troppo alta e che FromSoftware doveva risolvere il problema.

Cosa è cambiato nelle recensioni di Elden Ring Shadow of the Erdtree

Volendo identificare i motivi per i quali la votazione dell'espansione del gioco di ruolo d'azione di FromSoftoware è migliorata, possiamo notare tre fattori principali.

Prima di tutto, alcuni giocatori sono arrivati a lasciare una recensione per contrastare le precedenti. Pur ammettendo che il gioco è difficile, molti utenti ritengono che chi aveva criticato stava esagerando. Un utente, ad esempio, ah scritto: "Non ascoltate i commenti negativi. Gli spadoni fanno ancora un sacco di danni". In modo meno cortese, altri dicono semplicemente che chi si lamenta della difficoltà non è capace a giocare. Un altro esempio è un utente che afferma di non essere affatto bravo e di aver sempre giocato ad alto livello, usando le evocazioni più potenti e di aver avuto bisogno di 60 tentativi per battere il boss finale: questo, a suo dire, prova che il gioco può essere completato. In breve, si tratta di come ci si approccia al gioco: per alcuni la difficoltà è positiva.

Inoltre, al di là della controreazione al review bombing, vi è il fatto che il gioco è uscito da poco, quindi chi lo abbandona presto è il primo a scrivere recensioni (negative, chiaramente) mentre chi lo apprezza e lo sta finendo non ha ancora avuto il tempo di dire la propria. In modo naturale, quindi, la situazione si sta pareggiando e l'opinione media reale sta emergendo.

Infine, non è impossibile che la campagna pubblicitaria di Bandai Namco finalizzata a spiegare ai giocatori cosa fare per limitare la difficoltà abbia avuto effetto.

Le grosse critiche attualmente sono rivolte ai problemi tecnici, anche se FromSoftware dice che è colpa del vostro mouse.