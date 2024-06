Sony licenzia e cala la produzione di Blu-Ray e altri supporti ottici, il report dal Giappone

Sony Group Corp. taglierà circa 250 posti di lavoro dal suo principale centro di produzione di supporti registrabili nel Giappone nord-orientale. Questo è ciò che riporta la testata nazionale giapponese The Mainichi.

Cosa sappiamo delle mosse di Sony

I tagli ai posti di lavoro previsti arrivano in un periodo storico durante il quale la domanda di formati di memorizzazione tradizionali come i dischi Blu-ray è sempre più bassa, con i servizi di streaming che sono ormai i preferiti di molti.

Secondo le fonti, il conglomerato dell'elettronica e dell'intrattenimento cesserà gradualmente la produzione di supporti di memorizzazione a disco ottico, compresi i dischi Blu-ray. Non è chiaro però in quanto tempo questo avverrà: potrebbe trattarsi anche di molti anni.

Va anche sottolineato che una delle possibilità è che Sony voglia spostare la produzione di questo tipo di supporto fisico su partner esterni, così da non dover gestire in modo diretto la creazione di dischi. In ogni caso, è innegabile che questo tipo di dispositivi è sempre meno richiesto rispetto al passato.

Parlando nello specifico del mercato videoludico, sempre di più vi è una spinta verso le console completamente digitali. Questa generazione ha visto l'arrivo di due modelli, ma secondo gli analisti come Mat Piscatella già dalla prossima alcuni produttori potrebbero smettere di distribuire console con lettore ottico.