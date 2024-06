Avete problemi di performance con Elden Ring su PC? La colpa forse è dei software per mouse, per FromSoftware

Con la pubblicazione dell'espansione Shadow of the Erdtree, alcuni giocatori su PC hanno notato dei problemi di prestazioni, in particolare stuttering più frequenti , il che è anche uno dei motivi per cui il gioco ha ricevuto un gran numero di recensioni negative su Steam. E forse ora ne è stata individuata la causa.

Tramite un messaggio pubblicato su X da FromSoftware, lo studio giapponese afferma che alcuni dei nuovi problemi di performance riscontrati dai giocatori di Elden Ring su PC potrebbero essere causati da software per mouse di terze parti attivi in background.

Il problema e la soluzione

Il post dell'account di supporto giapponese di FromSoftware recita: "Nella versione PC di Elden Ring, il framerate potrebbe non essere stabile quando il gioco è in esecuzione con un'applicazione legata al controllo del mouse in background. In questo caso, provate a giocare dopo aver interrotto l'applicazione del mouse".

Stando a quanto riportato dal portale Automaton, la soluzione è stata da prima individuata dall'utente @ECHIZEN_KURAGE_ che pochi giorni fa aveva scritto: "È stata identificata la causa del problema di stuttering che si verifica da quando è stata pubblicata la patch Elden Ring. Sembra che per qualche motivo il gioco sia incompatibile con l'applicazione per i gesti del mouse che uso regolarmente, Kazaguru Mouse. L'ho temporaneamente disattivata e il problema si è risolto."

La speranza chiaramente è che il fix fai-da-te proposto da FromSoftware sia solo una soluzione temporanea, in attesa di una patch ufficiale che risolva il problema alla radice. C'è da dire comunque anche risolte queste magagne, il gioco presenta le stesse problematiche e mancanze di due anni fa su tutte le piattaforme. In particolare su PC, come fatto notare anche da Digital Foundry nella sua analisi di Elden Ring: Shadow of the Erdtree, il framerate massimo ancora è bloccato sui 60 fps, non ci sono opzioni per l'ultrawide, il ray tracing lascia molto a desiderare e non c'è il supporto agli upscaler moderni come DLSS, FSR e XeSS.

Permangono anche tutti i problemi di framerate notati al lancio, segno che per i tech enthusiast, nonostante "Elden Ring sia stato un enorme successo finanziario per FromSoftware, non sono stati reinvestiti soldi per migliorare la qualità tecnica del gioco" e "su ogni piattaforma, vediamo uno sviluppatore che ignora continuamente i problemi tecnici fondamentali."