Giocatori di Diablo Immortal, preparatevi al nuovo, freddissimo evento crossover con World of Warcraft

Activision Blizzard ha annunciato il nuovo evento crossover tra il gioco di ruolo d'azione mobile Diablo Immortal e World of Warcraft , chiamato Diablo Immortal x World of Warcraft. Si svolgerà dal 4 luglio alle 03:00 al 26 luglio alle 03:00 (orario del server) e darà ai giocatori la possibilità di partecipare all'evento Ombra del Trono di Ghiaccio , in cui per volere del fato, la misteriosa lama Gelidanima appartenente al temuto Re dei Lich, si è materializzata a Sanctuarium.

Fa tanto freddo

I giocatori dovranno quindi trovare i portali e mettersi una maglia termica per affrontare il gelo e uccidere gli invasori che hanno trovato casa al loro interno. Più seriamente, avranno a disposizione un nuovo potere per farcela: Gelo del Trono di Ghiaccio. Vediamo come funziona: "sbarazzarsi di 5 mostri aumenta i danni del 10% per 10 secondi. Evoca un guerriero non morto che combatte per te (fino a 5)."

Uno dei cancelli dell'evento

L'editore specifica che effettuare l'accesso a Diablo Immortal durante l'evento frutterà la Cornice dell'Avatar Cordoglio Congelato, mentre completare l'evento frutterà l'oggetto cosmetico Arma Gelidanima.

Chi completerà un acquisto con valuta reale in Diablo Immortal fino al 26 luglio, riceverà inoltre il Portale del Sentiero per Corona di Ghiaccio, naturalmente ispirato al mondo di World of Warcraft.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Diablo Immortal è un gioco di ruolo d'azione free-to-play disponibile per sistemi iOS, Android e per PC.