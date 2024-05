Uno sguardo a Tom Bombadil ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, tra foto e dettagli

Gli autori de Gli Anelli del Potere hanno voluto rendere giustizia al personaggio ed è per questo che è stato inserito nella seconda stagione della serie televisiva , in arrivo sulla piattaforma Prime Video il prossimo 29 agosto. Come verrà rappresentato?

Un debutto non semplice

"C'è un motivo per cui Bombadil non è stato inserito negli adattamenti precedenti, perché per certi versi è una sorta di personaggio anti-drammatico", ha spiegato J.D. Payne, uno degli showrunner, ai microfoni di Vanity Fair.

Tom Bombadil parla con lo Straniero ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

"Non si tratta di una figura particolarmente coinvolta nell'azione, osserva il dramma ma per gran parte non vi partecipa. Ne "La Compagnia dell'Anello", i personaggi vanno lì e si trattengono per un po', così Tom offre loro delle informazioni che però non risultano particolarmente rilevanti per quello che stanno facendo o stanno per fare."

A quanto pare lo stesso Tolkien non era sicuro del ruolo che questo personaggio avrebbe avuto, e ha confessato di aver voluto tenere Bombadil nella storia anche se non aveva uno scopo chiaro dal punto di vista della trama.

Proprio questo è stato uno dei motivi per cui gli autori de Gli Anelli del Potere volevano portarlo sullo schermo. "Non ha una chiara funzione drammatica che giustifichi la sua inclusione in un adattamento cinematografico davvero grandioso", ha detto lo showrunner Patrick McKay.

Tom Bombadil e lo Straniero

"È stravagante e magico, quasi al limite della sciocchezza; ma ha anche la saggezza dei tempi, la musica delle sfere e i profondi solchi emotivi della storia antica e del mito, e la sua concezione e funzione sono legate ai miti norreni e hanno radici profonde nella fiaba europea."

"Quindi, stranamente, è la cosa più da Signore degli Anelli nel Signore degli Anelli, e anche la prima cosa che taglieresti se dovessi adattarlo come film. Ma noi abbiamo il vantaggio di una serie televisiva e quindi troveremo un modo per sfruttare questo aspetto".

"Kristian Milstead, il nostro scenografo, ha avuto l'idea di incorporare una mappa stellare sul soffitto per collegare Tom all'universo più ampio e indicare che ha osservato le costellazioni in cerca di segni e dell'arrivo dello Straniero."

Tom Bombadil immerso nella sua natura ne Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Gli autori de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere si sono interrogati su chi sia davvero Tom Bombadil, su cosa gli interessi e come questa figura potrebbe funzionare nella serie. Anche per questo gli hanno fornito una seconda casa, alla periferia di una regione chiamata Rhun, trasformatasi in una landa desolata.

Il personaggio verrà interpretato da Rory Kinnear, che abbiamo già visto negli ultimi quattro film di James Bond nel ruolo del capo dello staff di M, nonché nel ruolo della creatura di Frankenstein nella serie Penny Dreadful e in quello del primo ministro britannico nel primo episodio di Black Mirror.

"Ci sono persone che lo conoscevano dai libri, persone che lo conoscevano dai film e persone che sono riuscite ad arrivare a 46 anni senza saperne molto", ha ammesso l'attore. "Sono stato onesto: non l'avevo letto. Ho detto loro: 'Vado a leggerlo e vi faccio sapere', poi sono sceso al piano di sotto dalla mia compagna, che conosceva i libri e i film, e le ho detto della parte." Naturalmente si è entusiasmata.