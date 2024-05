I 60 giorni gratuiti di Amazon Audible sono disponibili per gli abbonati ad Amazon Prime

Amazon Audible continua a essere in promozione, precisamente per gli abbonati di Amazon Prime. Chiunque abbia il servizio in abbonamento per le consegne rapide e non è già iscritto ad Amazon Audible può reclamare un'offerta da 60 giorni gratuiti, invece dei classici trenta. Significa che è possibile usare per due mesi il servizio per gli audiolibri a costo zero. Di norma spendereste 19.98€ per usarlo per 60 giorni, quindi si tratta di un'occasione molto interessante. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina, oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Una volta concluso il periodo di prova gratuito, dovrete però ricordarvi di cancellare l'abbonamento in quanto è automaticamente attivo il rinnovo automatico. Se invece vorrete continuare a usarlo, non dovrete fare nulla e al terzo mese si rinnoverà per 9.99€.