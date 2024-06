Il nuovo video di Warhammer 40.000: Space Marine 2 ci porta dietro le quinte del gioco

Il protagonista in particolare, Titus , è stato realizzato perché riuscisse a esprimere molto più di quanto visto nell'originale Warhammer 40.000: Space Marine, lasciando intendere chiaramente la sua esperienza sul campo e il suo appartenere a un'epoca ormai dimenticata.

Lui e il lead writer di Space Marine 2, Wade Pryce, hanno letto diversi romanzi per entrare perfettamente nello spirito del mondo e dei personaggi di Warhammer 40.000, nel tentativo di consegnarci una caratterizzazione degli Ultramarine che fosse la più autentica possibile.

Il creative director Oliver Hollis-Leick ha spiegato che lui e il team di Saber Interactive volevano realizzare un nuovo capitolo che fosse un concentrato di azione , con combattimenti, esplosioni e feroci scontri a fuoco a caratterizzare ogni singola sequenza di gioco, che fosse a terra o in aria.

IGN ha pubblicato un interessante video che ci porta dietro le quinte di Warhammer 40.000: Space Marine 2 , l'atteso sequel dello sparatutto sviluppato da Relic Entertainment, che riporterà Demetrian Titus sullo schermo per una nuova, spettacolare incursione.

Un mondo oscuro e affascinante

In arrivo il 9 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Warhammer 40.000: Space Marine 2 proverà dunque a realizzare una trasposizione attenta e appassionata di quello che si pone come uno degli universi narrativi più oscuri, inquietanti e al contempo affascinanti che la fantascienza abbia conosciuto.

A garantire la solidità del progetto, del resto, ci sono persone come Tim Willits, che nel video parla della tecnologia alla base di questo capitolo e di come consenta di portare sullo schermo sequenze dal grandissimo impatto visivo, con una quantità enorme di nemici in movimento.