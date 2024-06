La beta di Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stata cancellata, Saber spiega perché

Saber Interactive ha annunciato che la beta di Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stata cancellata: il team di sviluppo, che si è già trovato a dover rinviare l'uscita in passato, ha detto che i lavori sono quasi completi e intende dunque concentrarsi sul lancio del gioco.

"Nelle ultime settimane abbiamo assistito a un incredibile entusiasmo per Space Marine 2, sia online che durante gli spettacoli del tour nordamericano", si legge nel loro post. "I nostri team di Focus e Saber sono rimasti davvero sbalorditi dalla vostra passione e ci è piaciuto molto vedere le fan art, le reazioni e i meme che avete condiviso finora."

"Il gioco è quasi pronto. Ora siamo interamente concentrati sull'ottimizzazione, la rifinitura e la correzione dei problemi rimanenti in vista del lancio del 9 settembre. Ciò significa che non verrà organizzata una beta pubblica online, in quanto ciò distoglierebbe i team di sviluppo dai preparativi per il debutto, e la nostra priorità è garantire la migliore esperienza possibile al momento dell'uscita."

"Sappiamo che questa è una notizia deludente per alcuni di voi. Per ringraziare coloro che si sono detti interessati a partecipare, i giocatori che si sono registrati tramite l'iscrizione online prima del 28 giugno 2024 riceveranno la skin Bolt Pistol in edizione limitata."