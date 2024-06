SEGA ha annunciato perdite per 41 milioni di dollari, dovute a cancellazioni e ristrutturazioni

Nell'ultimo report finanziario, SEGA ha annunciato perdite per 41 milioni di dollari dovute al crollo delle entrate operative, calate dell'86,7% nel corso dell'anno fiscale 2023 a causa di cancellazioni e ristrutturazioni effettuate nelle sedi europee dell'azienda.

Fortunatamente non si tratta di un effettivo indicatore delle prestazioni del publisher giapponese, visto che titoli come Like a Dragon: Infinite Wealth, Like a Dragon: The Man Who Erased His Name, Sonic Superstars e Phantasy Star Online 2 ha ottenuto ottimi risultati.

Come detto, le perdite sono state registrate a causa di una riorganizzazione interna di SEGA Europe, che ha venduto Relic Entertainment e tagliato all'incirca 240 posti di lavoro fra gli studi europei durante lo scorso anno fiscale, nonché per via della cancellazione di alcuni progetti.