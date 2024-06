Flintlock: The Siege of Dawn si mostra con venti minuti di gameplay

Come si può vedere nel filmato, gli scontri di Flintlock: The Siege of Dawn vantano un inedito sviluppo verticale : la protagonista si trova spesso ad affrontare nemici che la attaccano dall'alto e può arrampicarsi rapidamente sui tetti per raggiungerli, così da controbattere.

A44 Games ha pubblicato un video di gameplay di Flintlock: The Siege of Dawn che include oltre venti minuti di sequenze in-game, tra fasi esplorative, interazioni con i PNG e ovviamente combattimenti: uno degli elementi centrali del gioco.

L'abbiamo provato!

Abbiamo provato Flintlock: Siege of Dawn alcuni giorni fa, trovando il sistema di combattimento solido e dotato di elementi innovativi, una progressione convincente e tanti modi di personalizzare l'esperienza.

Sebbene sul piano narrativo per il momento il gioco non sorprenda, e gli elementi esplorativi non sembrino brillanti, il titolo di A44 Games potrebbe riuscire a consegnarci un'esperienza capace di reggersi appunto sulla spettacolarità degli scontri e su ciò che gli ruota attorno, senza prestare troppa attenzione al resto.

Per fortuna non ci vorrà molto per scoprire come stanno davvero le cose, visto che Flintlock: Siege of Dawn sarà disponibile a partire dal 18 luglio nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S.