Il cosplay di Marika di Elden Ring da saiwestwood è un'opera d'arte

Con l'arrivo di Shadow of the Erdtree, la gigantesca e acclamata espansione di Elden Ring, la cosplayer saiwestwood ha deciso di omaggiare l'opera di FromSoftware realizzando un impeccabile cosplay di Marika, la Regina Eterna.

Marika è un personaggio centrale alla base dell'universo nato dalla visione di George R.R. Martin (autore delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco) e rappresentato dal team capitanato da Miyazaki. Come rappresentante della Volontà Superiore e Divinità, ha plasmato la storia dell'Interregno e messo in moto gli eventi che portano il Senzaluce, il personaggio interpretato dal giocatore, a viaggiare in una landa desolata alla ricerca delle Rune Maggiori, i frammenti dell'Anello Ancestrale in possesso dei Semi-dei figli di Marika.