Cosa giocherete questo weekend? Beyond Good & Evil, Riven o siete ancora su Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

Con l'arrivo dell'estate come da tradizione il ritmo delle uscite nel mercato videoludico è calato drasticamente. In tal senso l'arrivo della colossale espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring la scorsa settimana è una vera e propria rarità, molto gradita comunque. Il DLC mette i giocatori di fronte a nuove sfide con un livello di difficoltà molto alto, forse anche troppo secondo alcuni giocatori, e offre decine e decine di ore di contenuti, dunque è probabile che molti di voi stiano ancora girovagando nel Regno delle Ombre.

Il fine settimana è finalmente arrivato assieme all'afa estiva, come lo passerete, in spiaggia o in montagna oppure dedicherete il vostro tempo libero alla vostra passione preferita? E in tal caso, cosa giocherete questo weekend?

Le ultime novità di questa settimana

Come detto in precedenza, il ritmo delle uscite è calato, ma questa settimana ci sono almeno un paio di giochi degni di nota. Uno di questi è senza dubbio Riven, il remake del sequel di Myst del 1997, che ora è tornato a quasi trent'anni di distanza con un remake in Unreal Engine 5 assolutamente ottimo e fedele alla controparte originale. I voti della critica, inoltre, parlano chiaro: nonostante l'età l'avventura con rompicapi di Cygames si difende ancora benissimo e mantiene ancora tutto il suo fascino originale.

Rimanendo in tema di classici, questa settimana è arrivato anche Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition, versione rimasterizzata e tirata a lucido dell'action adventure di Ubisoft per PC e console, che tra le novità include anche dei riferimenti e una caccia al tesoro che fanno da ponte con il sequel Beyond Good and Evil 2, che nonostante i tanti anni passati dall'annuncio è ancora vivo e vegeto, secondo Ubisoft.

E dunque, con quali giochi passerete il weekend? Uno di quelli che abbiamo menzionato oppure recupererete qualche titolo dal vostro backlog in attesa di nuove uscite di vostro interesse? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.