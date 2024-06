Ubisoft conferma dei nuovi licenziamenti, colpito il team dei remake di Prince of Persia e Splinter Cell

Ubisoft ha annunciato degli ulteriori tagli al personale del suo staff, che in questo caso colpiscono la sede canadesi di Ubisoft Toronto, a cui dobbiamo Far Cry 6, Watch Dogs Legion e al lavoro sul remake di Tom Clancy's Splinter Cell e di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo.

In totale parliamo di 33 persone che hanno perso il lavoro, con i licenziamenti giustificati come uno snellimento dell'organico per mettere lo studio in una posizione migliore per realizzare "la sua ambiziosa tabella di marcia".