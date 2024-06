Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, quando esce, edizioni, prezzi e quello che sappiamo

Considerando le grandi aspettative che ruotano intorno al titolo, sia da parte dei fan di lunga data che dai nuovi giocatori che si avvicinano solo ora alla serie, abbiamo deciso di riassumere in questa pagina tutti i dettagli conosciuti al momento su questo rifacimento e informazioni su prezzi ed edizioni fisiche e digitali che saranno disponibili al lancio. A tal proposito, precisiamo che ci sono ancora tanti elementi da mettere a fuoco, dunque vi suggeriamo di salvare questa pagina nei preferiti e tornare a visitarla di tanto in tanto, dato che l'aggiorneremo nel tempo a mano a mano che Konami svelerà maggiori dettagli.

Non è esagerato affermare che Metal Gear Solid 3: Snake Eater sia una vera e propria pietra miliare dell'era PS2 e dei videogiochi in generale, del resto l'opera di Hideo Kojima è stata in grado di ridefinire il genere stealth e appassionare milioni di giocatori in tutto il mondo. Ora Naked Snake è tornato e sembra più in forma che mai in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un remake realizzato tramite l'Unreal Engine 5 grazie a una collaborazione tra Konami e il team di Virtuos.

Infine, abbiamo il Collector Pack ... di cui al momento non abbiamo alcuna informazione ufficiale, con maggiori dettagli che verranno condivisi nei prossimi mesi. Sappiamo però che questa edizione per il mercato europeo sostituisce la Collector's Edition (disponibile solo negli USA), dunque è possibile che includa parte dei contenuti di questa ricca edizione, che tra le altre cose comprende un bellissimo diorama con Naked Snake che si nasconde nella giungla.

La Day One Edition è disponibile al prezzo di 79,99 euro, sia su PS5 che su Xbox Series X|S. Include il gioco base e un "bonus di acquisto anticipato" ancora da svelare. Salendo di livello troviamo la Deluxe Edition , in vendita per 99,99 euro, sempre per PS5 e Xbox Series X|S. Include:

Come accennato in precedenza, sono già iniziate le prenotazioni delle copie fisiche , mentre quelle digitali bisognerà attendere, dato che i negozi di Valve, Sony e Microsoft permettono di eseguire il preacquisto di un titolo solo quando c'è una data di uscita precisa. Per quanto riguarda le edizioni fisiche, al lancio saranno disponibili tre formati: la Day One Edition, la Deluxe Edition e il Collector's Pack. Come da prassi, le versioni retail saranno disponibili solo per PS5 e Xbox Series X|S.

Nel momento in cui scriviamo Metal Gear Solid Delta: Snake Eater non ha ancora una data di uscita scolpita nella pietra. Tuttavia, il fatto che Konami abbia già dato inizio ai preoder suggerisce che il debutto nei negozi potrebbe non essere troppo distante . Quindi non è da escludere un potenziale lancio già verso la fine dell'anno corrente e l'inizio del prossimo anno, nelle migliori delle ipotesi.

Cosa cambia rispetto all'originale? Grafica, sonoro, comandi e due modalità di visuale

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater si pone come un rifacimento quanto più fedele possibile rispetto all'originale per quanto riguarda gameplay, storia, doppiaggio e contenuti, con il gioco che è stato realizzato da zero tramite l'ausilio dell'Unreal Engine 5. Ciò ha permesso agli sviluppatori di ricreare in maniera realistica foreste e paludi della selvaggia regione di Tselinoyarsk, rimodellare i modelli poligonali di nemici e protagonisti del gioco, impiegare un nuovo sistema di illuminazione all'avanguardia e molto altro ancora. Il risultato è un comparto grafico di alta qualità e impatto, tanto che questo rifacimento ha ben poco da invidiare alle produzioni tripla A più recenti.

Naked Snake in Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Come detto in precedenza, dal punto di vista di storia e gameplay il gioco sarà quanto più possibile una copia 1:1 dell'originale e addirittura nei filmati visti finora anche le inquadrature della telecamera sono identiche al gioco del 2004. Tuttavia, considerando che sono passati ben vent'anni, gli sviluppatori hanno apportato alcune modifiche per svecchiare il gameplay. In particolare ora Naked Snake è dotato di animazioni meno legnose ed è in grado di camminare da accovacciato e strisciare sulla schiena, entrambe meccaniche ereditate dai capitoli successivi della serie e che offrono nuovi modi di approcciare le fasi stealth. Allo stesso modo il CQC (Close Quarter Combat), ovvero il sistema di combattimento basato su prese, atterramenti e colpi fulminei, è stato aggiornato e ora include un maggior numero di animazioni e iterazioni, anche in questo caso ereditati dai giochi più moderni della serie Metal Gear Solid.

Sempre nell'ambito dell'opera di ammodernamento del titolo originale, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater avrà uno schema di comandi rinnovato e facilmente digeribile anche da chi non si è mai avvicinato alla serie finora. Inoltre, Konami e Virtuos hanno pensato bene di fare contenti sia i nuovi giocatori che i fan di lunga data offrendo due modalità differenti. Lo "stile moderno" impiega una visuale in terza persona con la telecamera sopra le spalle del giocatore, mentre lo "stile classico" ripropone la stessa identica visuale dell'originale del 2004, ovvero una telecamera dall'alto semi-fissa, ottima per tenere sotto controlla la situazione, ma non comodissima da gestire. Sempre per la gioia dei fan più conservatori, sarà disponibile un filtro grafico "legacy" attivabile dalle opzioni che utilizza la palette cromatica dell'originale.

Naked Snake mentre supera un ponte sorvegliato da dei soldati

Un'altra novità riguarda le ferite e il deterioramento degli abiti. Ora feriti, lividi e tagli verranno mostrati in tempo reale sul corpo di Snake, mentre gli indumenti si sporcano e si lacerano in maniera credibile in base alle azioni del giocatore. Non è finita qui, perché ora alcune ferite più gravi lasceranno dei segni permanenti sul corpo del protagonista anche dopo essere state curate.

Per quanto riguarda il doppiaggio, invece, verranno utilizzate le stesse identiche linee di dialogo del gioco originale, a eccezione di una manciata di battute relative ai comandi di gioco (che ora risulterebbero obsolete) che sono state ridoppiate. Possiamo dunque aspettarci nuovamente la voce di David Hayter per Naked Snake, Jim Piddock per Major Tom e così via. La differenza è che, al contrario di quanto avveniva nell'epoca PS2, l'audio non subirà alcuna compressione e dunque risulterà più nitido e di maggiore qualità. A proposito, rispetto all'originale ora ci saranno anche delle nuove opzioni per il sonoro, dalla classica uscita a due canali fino al surround 7.1.