Nuove immagini di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater mostrano il menu delle mimetiche, cure e filtri grafici

Grazie al video di approfondimento Metal Gear: Hotline Production 01 pubblicato ieri da Konami, abbiamo ricevuto qualche piccolo dettaglio extra e sequenze di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, incluso un primo sguardo ai menu delle mimetiche e del Visore di Sopravvivenza, nonché un assaggio dei molteplici filtri grafici inclusi al lancio, che possiamo vedere nelle immagini qui sotto.

Chi ha giocato l'originale di certo non ha bisogno di spiegazioni, ma per tutti gli altri ricordiamo che nel gioco è possibile cambiare in qualsiasi momento l'uniforme mimetica indossata da Naked Snake. Non si tratta di una modifica prettamente estetica, ma ha un grande peso nelle dinamiche di gameplay. Infatti, a seconda della camo scelta e dell'ambiente circostante, il personaggio sarà più o meno facile da individuare. Ad esempio, un motivo forestale è perfetto nelle sezioni della foresta di Tselinoyarsk, mentre in questi casi indossare una mimetica di colore rosso è praticamente come voler indicare ai nemici la posizione del protagonista con un cartellone al neon.